“Le collier rouge” avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle et le meilleur ami de l'homme

Ce n’est pas seulement un film de guerre, il y a une confrontation entre deux hommes et aussi une histoire d’amour . Le réalisateur s’est confié à Allo Ciné :

"Il y a la dualité entre ces deux types, qui peut faire songer à Garde à vue ou Le Juge et l’assassin, avec une sorte d’enquête policière dans laquelle Lantier du Grez essaye de mettre à jour la vérité. Il y a également en effet une histoire sur la relation compliquée entre une femme et un homme, qui pense avoir été trompé par celle qu’il aime… Ce couple a lui aussi été malmené par la guerre : sans 14-18, Jacques et Valentine n’auraient jamais connu cette épreuve."