"Le bonheur est dans le pré" : les anecdotes croustillantes du tournage !

Francis Bergeade accumule les soucis lorsque, après avoir survécu à un infarctus, sa petite entreprise de matériels sanitaires se fait éplucher lors d’un contrôle fiscal. Au même moment, une révolte de ses ouvrières éclate et, cerise sur le gâteau, son épouse et sa fille font tout sauf améliorer la situation. Elles l’accusent de bigamie et le font déposséder de tout, maison et usine !

Accablé par tous ces problèmes Francis décide de changer radicalement de décor…