Le bon plan du 6-8 pour ce we : “The Extraordinary Film Festival”, quand le handicap fait son cinéma

Pascal Michel nous parle de "The Extraordinary Film Festival" dans le 6-8 - Extrait de Le 6-8... Le 5e édition du The Extraodinary Film Festival (TEFF), qui a pour thématique le handicap, aura lieu dans six villes belges du 5 au 11 novembre. Plus de 6.000 spectateurs sont attendus pour assister à l'une de ses 83 séances, ont indiqué ses organisateurs. Pacal Michel nous en a parlé ce matin dans le 6-8 de Vivacité.