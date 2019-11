"Le Bazar de la charité" : les secrets de tournage de l’incendie

Le bazar de la charité : les images de l'incendie - Extrait de Le bazar de la charité (1/8) -... Usurpation d'identité, amours interdites, émancipation, cette mini-série de 8 épisodes coproduite par la RTBF nous plonge dans le Paris de la fin du 19e siècle. Elle suit le destin romanesque de trois héroïnes, incarnées par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou, après l'incendie du Bazar de la Charité qui a été la première catastrophe de l'ère urbaine... Une saga historique en costumes à découvrir au rythme de 2 épisodes tous les jeudis. Paris, fin du 19ème siècle. Un incendie dévastateur détruit en quelques minutes "Le Bazar de la Charité", édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts. Il s'agit essentiellement de femmes de la haute société et de leur personnel. A cette occasion, trois femmes, Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière voient leurs destins bouleversés. Usurpation d'identité, amours interdites, changement radical de vie, émancipation, cette mini-série nous plonge dans la société parisienne de cette fin de siècle, en suivant le destin romanesque de ses trois héroïnes. Paris, 1897. Alors que la fête bat son plein au Bazar de la Charité, une vente caritative très courue par la haute société, l'édifice s'embrase. Alice de Jeansili et Rose, sa bonne, sont prises au piège. Peu après, Adrienne de Lenverpré, découvre le brasier et se rend compte qu'elle aurait dû y mourir.