"Le 6-9 ensemble" : la nouvelle matinale présentée par Sara de Paduwa et François Heureux

La RTBF unit ses forces et ses talents pour réinventer vos matinales, tout en gérant au mieux les contraintes liées au Coronavirus. Dès lundi matin entre 6h et 9h, retrouvez Sara de Paduwa et François Heureux à la tête d’une matinale commune. Entourés des journalistes, ils seront sur le pont pour vous accompagner dès le lever et vous informer dans la bonne humeur sur La Première en radio et sur La Une en télé. Si VivaCité est aussi de la partie entre 8h et 9h, la chaîne conserve bien son axe régional entre 6h et 8h. Un rendez-vous qui sera autant informatif que " feel good ".

Que vous réserve cette matinale?

Dès 6h sur La Une et sur La Première, c’est avec peps que vous commencerez la journée accompagnés de Sara de Paduwa. A partir de 7h, Sara sera rejointe par François Heureux. En duo, ils vous emmèneront à travers l’info et la bonne humeur au cœur des préoccupations des Belges jusqu’à 9h. Dans cette matinale, vous retrouverez les journaux parlés, la revue de presse, les infos économiques et l’invité politique pour être bien informé mais aussi toutes les astuces et les belles initiatives qui se développent actuellement. Que lire, que faire que regarder ? Sara et François seront aidés de chroniqueurs bien connus qui apporteront une touche de culture, d'humour et de concret dans cette situation inédites.

Des séquences inédites

Vos questions seront également prises en compte dans la séquence " Et vous dans tout ça ? ". Vous pouvez les adresser via la page FB de La Première ou sur le répondeur du 02 737 22 37. Une nouvelle séquence " Anti-Fake News " vous aidera à bien faire le tri entre les informations valides et celles qui sont fantaisistes. Elle sera assurée par Johanne Montay.

Une matinale multi-régionale

Sur VivaCité entre 6h et 8h, les auditeurs bénéficieront d’une matinale multi-régionale présentée par Olivier Colle. A partir de 8h, les auditeurs de VivaCité garderont leurs habitudes avec le journal, suivi du Cactus de Jérôme de Warzée, le Zap Télé de Sara, etc. Ils découvriront ensuite le programme inédit assuré par Sara de Paduwa et François Heureux qui mêlera information, réponses aux questions et bonne humeur. Ne manquez pas "Le 6-9 ensemble" dès le lundi 23 mars à 6h sur La Une et La Première, avec la complicité de VivaCité. Egalement disponible sur Auvio.