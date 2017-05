Le 20h02, le nouveau magazine du web, à partir de ce lundi 29 mai sur La Deux !

Chaque soir de la semaine, en direct, Bénédicte Deprez et Adrien Devyver vous offrent le meilleur de ce qui a été vu (et est à voir) sur le net dans les dernières 24h.

Vous avez zappé le buzz dont tout le monde parle aujourd’hui ? Pas de tracas, Adrien et Bénédicte ont décrypté la toile et les réseaux sociaux pour sélectionner ce qui a été le plus liké et partagé !

Divisée en différentes rubriques, cette émission abordera les thèmes qui choquent, qui amusent et qui titillent les internautes au cours de la journée ! Les polémiques, les buzz, les fake news, les coups de cœurs, les meilleurs détournements, … : rien n’échappera à nos deux animateurs ! Sur un ton léger et non dénué d’humour, ils s’inquièteront de savoir ce qui a le plus fait de bruit sur la toile et de ce qui a suscité le plus de réactions chez les belges !

Rendez-vous du lundi au vendredi en direct sur La Deux à 20h02 pour l’actu du net !