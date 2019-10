Laura Laune, l'humoriste décapante !

Laura Laune, La Bouverie a un incroyable talent

Laura Laune, La Bouverie a un incroyable talent - © Myriam Marchand

Elle est connue pour avoir gagné en France la 12e saison de "La France a un incroyable talent". Et pourtant, l’humoriste Laura Laune est bel et bien belge. Originaire de La Bouverie, en province de Hainaut, cette comédienne a l’humour décapant fait régulièrement le buzz sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Myriam Marchand l’a rencontrée au Havre alors qu’elle est en tournée dans toute la France avec un one-woman-show qui porte bien son nom : " Le diable est une gentille petite fille ".