Laëtitia Milot, une actrice et romancière à (re) découvrir dans La vengeance aux yeux clairs…

Si au début, l’écriture n’était qu’une passion pour Laëtitia Milot, ce passe-temps est très vite devenu une pierre angulaire de sa carrière. Présente sur le petit écran ou au théâtre, la comédienne fait aussi ses preuves en tant qu’écrivaine. Ses deux romans à succès On se retrouvera et Liés pour la vie sont tous les deux adaptés en téléfilm. Aujourd’hui, Laëtitia Milot travaille sur son nouveau roman. Découvrez la carrière littéraire de l’actrice que vous pourrez retrouver dès ce vendredi 9 juillet dans la saison 1 de La vengeance aux yeux clairs, sur La Une, à 21h50.

Mais avant de devenir romancière, Laëtitia était avant tout une actrice découverte dans Plus belle la vie. Depuis, la comédienne a roulé sa bosse sur les plateaux de tournage. Dans La vengeance aux yeux clairs, elle incarne Emma Fortuny. Seule survivante d’un accident de voiture criminelle qui a coûté la vie à sa mère et à son frère, Emma revient sur les traces de son passé avec un seul objectif : se venger.

En 2013, Laëtitia Milot s’essaye pour la première fois à l’écriture d’un roman, On se retrouvera, qu’elle coécrit avec Johana Gustawsson. On se retrouvera est un polar qui traite de sujets durs comme le viol collectif et la quête identitaire. Le livre sera adapté sur le petit écran deux ans plus tard. Laëtitia Milot y incarne d’ailleurs, le personnage principal, Margot. Cette dernière apprend qu’elle est le fruit d’un viol collectif. Choquée par cette révélation, la trentenaire retourne sur les lieux du crime et déterre le passé.



Quatre ans après On se retrouvera, Laëtitia Milot publie un second roman Liés pour la vie. Ce dernier raconte l’histoire de Lucie, une championne d’équitation qui se prépare pour les Jeux Olympiques, quand un soir, elle est renversée par une voiture et perd l’usage de ses jambes. La jeune femme tente alors de reconstruire sa carrière mais aussi sa vie personnelle. Un nouveau succès pour Laëtitia Milot, puisque ce second roman sera lui aussi adapté en téléfilm en 2020. L’actrice y interprète d’ailleurs aussi le personnage principal.