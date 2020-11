Label: quels sont les morceaux qui ont marqué la vie de Noé Preszow ?

Noé Preszow c’est la découverte de 2020. En Belgique d’abord, mais pas que. Dès son premier morceau, ce Bruxellois de 25 ans faisait déjà sensation chez nos voisins français. Pas plus tard qu’au début du mois d’octobre, le quotidien Libération faisait l’éloge de son premier EP paru un mois plus tôt. "Le répertoire de Noé Preszow ne s’inscrit pas dans cette modernité en toc, vite consommée, vite oubliée." Les critiques sont unanimes : Noé Preszow fait partie des révélations de l’année. Des ovnis qu’on ne croise pas souvent.

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

Noé Preszow était l'invité du 8/9 et du 8/9 continue pour son single À nous qu'il a interprété en live guitare-voix ainsi qu'une reprise d'un titre de Hugues Aufray.

Artiste bruxellois de 25 ans, Noé Preszow est, en quelques sortes, la dernière révélation de la scène belge. Son EP "Ca ne saurait tarder" composé de quatre titres aux textes soignées a révélé le single "A nous", son premier succès. Noé en a été récompensé en l'interprétant sur la Grand-Place de la plus belle place du monde.

Auteur, compositeur, arrangeur, interprète, Noé Preszow est touche-à-touche. Début de l'année, il présentait À nous, son tout premier single. Un morceau qui s'adresse à sa génération, fait le point sur une époque, prend du recul et imagine demain.

Avec timidité et sincérité, Noé Preszow dresse pour Label la playlist de ses émotions musicales. Quels morceaux ont marqué sa vie et sa carrière ? Quels sont ceux qu’il souhaite mettre en avant ? Le tout est à découvrir en sons et en images.