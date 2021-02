Label : Frédéric François revient sur les morceaux qui ont marqué sa vie

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

Sicilien d’origine, Frédéric François chante l’amour depuis son plus jeune âge. C’est en 1969 qu’il enregistre son premier disque sous le pseudo de Frédéric François (Francesco Barracato étant son vrai nom). S’ensuit une carrière folle et de nombreux morceaux devenus célèbres en Belgique et partout en Europe. Je t’aime à l’italienne, Je n’ai jamais aimé comme je t’aime, Mon cœur te dit je t’aime : on l’aura compris Frédéric François aime l’amour et, surtout, aime le chanter. Tant de morceaux qui furent propulsés dans le top 50 et en tête des ventes. Depuis plus de 50 années, Frédéric François ravit ses fans. En Belgique et à l’étranger.