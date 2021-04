Label : Alec Mansion tout en émotions

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré‧e‧s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

Vous vous en souvenez, en 1987, Alec Mansion et son groupe Léopold Nord déchainaient les foules et les radios avec leur morceau C'est l'amour. Au total, un million d'exemplaires vendus en Belgique et en France et un tremplin impressionnant pour ces Belges. Quarante ans plus tard, l'artiste liégeois n'a pas fini de ravir les oreilles de ses fans.