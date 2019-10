La Une vous invite à explorer Le Louvre dans Le temps d'une histoire

Depuis près de 230 ans, ce musée est une source perpétuelle de rêveries et de fantasmes. Abritant plus de 38 000 œuvres le musée ne cesse de captiver, d’émerveiller et d’interpeller ses visiteurs.

Le Louvre indémodable | 22h50

Le documentaire d'Anne-Claire Danel offre une véritable immersion dans les entrailles de ce lieu vivant, entre ombre et lumière, où deux mille individus, femmes et hommes, s’activent pour lui donner souffle et énergie. Nous irons à la rencontre de ceux que Le Louvre émerveille et du lien qui se tisse entre le musée et ses visiteurs. A l’aide d’archives exceptionnelles et de témoignages de personnalités intimement liées au Louvre, nous allons explorer ce qui en fait, encore aujourd’hui, un lieu indémodable et éternel.