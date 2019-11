La tournée royale de la famille royale britannique dans "Le temps d'une histoire"

Patrick Weber vous emmène en Angleterre le temps d'une histoire : celle de la famille royale des windsor. Elle a été au centre des moments les plus emblématiques du 20e siècle. Cette série nous emmène, à travers des archives exceptionnelles, dans une tournée à travers un siècle révolutionnaire de l'histoire mondiale.

Le documentaire de Mike Kenneally et Annie Gray retrace les visites emblématiques de la famille royale Britannique entre 1996 et 2018. Cette période a servi de transition pour la nouvelle génération de la famille Windsor qui a endossé depuis peu ses nouvelles responsabilités diplomatiques. De la mort de Lady Di aux crises politiques mondiales, la famille royale est restée unie à travers les événements qui ont bouleversés le Royaume-Uni. Depuis le début de son règne, la reine Elisabeth II a visité 220 pays différents. A partir de 2015, elle a laissé à la nouvelle génération la tâche d’effectuer les visites diplomatiques qui jouent une importance capitale dans les relations extérieures du Royaume-Uni. Une fresque qui brise l’image d’une monarchie empoussiérée et qui montre une royauté moderne portée par une famille devenue un symbole mondial.

"La tournée royale des Windsor" Un rendez-vous à voir le vendredi 15 novembre à 22h40 sur la Une dans "Le temps d'une histoire"