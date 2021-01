La symbolique du “doudou” des enfants, au cœur d’un film avec Kad Merad

Sa bulle affective ne va donc plus se limiter seulement à ses parents, il aura aussi son doudou. Grâce à lui, le bébé sera rassuré en l’absence notamment de sa mère. Le doudou permet à l’enfant de se dégager du besoin de sa maman, il le rassure et le console . Michel ( Kad Merad ) va l'apprendre à la dure ! Sans son doudou, sa fille ne dormira pas ! Et si sa fille ne dort pas, les nuits risquent d’être longues pour Michel.

Les doudous, ce ne sont pas de simples peluches, ils sont bien plus que cela ! Et si les auteurs du film Le Doudou ont pu construire un film entier sur ces bouts de tissus, c’est bien parce que ces objets anodins occupent une place centrale dans toutes les familles. En psychologie, le doudou est appelé “objet transitionnel”. Il s’agit d’une aide symbolique pour l’enfant afin qu’il fasse plus facilement la transition vers le monde extérieur.

Lorsque l’enfant de Michel perd son doudou, ce n’est pas une peluche qu’il perd, c’est toute une symbolique ! Car cet objet fétiche a une fonction indispensable, il va emmener le tout-petit vers son monde imaginaire et l’aider à structurer ses pensées. Il n’est pas rare de voir un bébé pensif lorsqu’il étreint son doudou, c’est tout à fait normal, le tout-petit crée un espace intermédiaire pour penser, créer et imaginer. Cet objet va ensuite l’accompagner dans d’autres activités d’éveil et petit à petit, l’enfant n’aura plus besoin de lui.

Cette nécessité d’avoir un doudou apparaît entre les trois et douze premiers mois de l’enfant, son besoin évoluera ensuite jusqu’à disparaître vers l’âge de trois et six ans. La séparation avec son objet fétiche se fera donc naturellement et progressivement. Et évidemment pas de manière traumatisante comme pour la fillette de Michel