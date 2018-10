La star mondiale de l'art contemporain, Marina Abramović dans notre taxi !

Marina poursuit sa carrière en solo. En 97, elle remporte un prestigieux titre, celui du Lion d’or de la biennale de Venise avec " Balkan Baroque ". Dans cette performance, elle récure des os de bovins sanglants pour symboliser la guerre des Balkans.

Mais il faudra qu’elle attende ses 64 ans pour atteindre le summum de sa carrière avec sa rétrospective présentée au MOMA : "The artist is present". Cette performance est la plus ardue qu’elle ait réalisée ! Pendant 3 mois, elle reste assise 8 heures par jour, 6 jours sur 7, sur une chaise sans accoudoir ! Habillée en robe rouge, elle est silencieuse, seul son regard communique avec son public qui, un a un, s’installe sur la chaise face à elle.

" Combien de personnes se sont assises en face de vous ? " questionne Jérôme. " Le musée a recensé 850 000 visiteurs, ce qui est le plus grand nombre jamais enregistré pour un artiste ! " rétorque-t-elle. Certains dormaient même devant le musée pour la voir. Des stars telles que Lady Gaga, James Franco ou encore Sharon Stone sont venues. Ulay est lui aussi passé. Touchée par sa présence, Marina a d’ailleurs craqué. Les larmes aux yeux, elle rompt les règles de la performance et lui tend les mains qu’il a prises dans les siennes.

Après cette expérience Marina n’était plus la même personne. Avoir un public d’une telle taille lui a fait comprendre qu’il ne s’agissait plus d’art mais d’autre chose de bien plus fort, " celui de l'amour inconditionnel de parler à des étrangers. Il s'agit de nous en tant qu'humains, où allons sur cette terre ? D'où venons-nous ? "

Aujourd’hui, Marina Abramović veut transmettre son savoir, c’est pourquoi elle a créé un projet dont le but est d’apporter son expertise aux centres culturels du monde entier.