La somptueuse cérémonie des Magritte du cinéma sera diffusée sur La Deux

Kody présentera la cérémonie avec élégance et humour , il va même vous réserver des surprises originales et peu courantes dans ce type de Cérémonie.

Pascal Duquenne a été choisi comme président pour cette 10e cérémonie. Celui-ci remettra le Magritte du Meilleur film et on se doute qu’il y aura une belle complicité entre le Maître de cérémonie et celui qui a ému et marqué les esprits avec sa prestation dans "Le huitième jour" de Jaco Van Dormael.