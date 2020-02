La série documentaire "Green Blood" : un rendez-vous percutant à ne pas manquer

Leur but ? Reprendre les enquêtes de confrères assassinés pour avoir voulu révéler le coût environnemental et humain de l’industrie minière en Afrique, Asie et Amérique centrale. Ces journalistes entendent bien dénoncer les dommages de l’industrie minière infligés à l’environnement mais aussi aux habitants de certaines régions du monde. Pendant six mois ce collectif a enquêté simultanément dans trois pays, l’Inde, le Guatemala et la Tanzanie, afin de poursuivre ces histoires censurées et révéler les méthodes de cette industrie parmi les plus opaques et les plus polluantes au monde.