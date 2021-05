La RTBF célèbre l’Italie à l’occasion des 75 ans de l’immigration italienne

Entre le Vésuve, les îles Éoliennes et l’Etna, l’Italie abrite des volcans parmi les plus dangereux sur Terre. Aujourd’hui, les experts sont unanimes : la région de Naples est exposée à un risque majeur, une éruption imminente . Pourtant, personne ne peut dire quand cela se produira, ni d’où viendra le danger. Comment pouvons-nous protéger la baie ? Comment les gens vivent-ils depuis des millénaires avec la menace constante d’éruptions dévastatrices ?

Vendredi 28 mai

C’est du Belge !

Votre émission hebdomadaire du vendredi soir revient pour une émission spéciale sur l’immigration italienne.

Portrait inédit de Salvatore Adamo

S’ensuivra directement un documentaire inédit consacré à Salvatore Adamo le chanteur belgo-italien le plus aimé du pays ! Après un concert au théâtre Royal de Mons, Salvatore Adamo s’assied au premier rang de sa vie. Avec lui, avec la contribution de sa discrète épouse et le regard de proches ou d’artistes qui interprètent librement ses titres, on voit défiler les images d’une vie et d’une carrière exceptionnelle…