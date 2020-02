La reine Victoria s'invite dans Le temps d'une histoire

Patrick Weber nous plonge dans l’époque victorienne avec ce portrait de la Reine Victoria. Loin des mœurs puritaines de l’époque qui la réduisait à une épouse dévouée, le documentaire d'Andrea Oster livre un portrait plus vrai d’une femme aux multiples facettes.

Montée sur le trône à 18 ans, la Reine Victoria a régné plus de soixante ans, jusqu’à sa mort, en 1901. Ce documentaire lui rend hommage en nous dévoilant une facette méconnue de sa vie. Après la mort de son mari, le prince consort Albert, Victoria Ière plonge dans une profonde dépression. Elle finit par reprendre goût à la vie grâce à une liaison secrète et controversée avec John Brown, un domestique écossais. Elle verra à nouveau l’amour mourir lorsque Brown décède en 1883. Elle se fascine alors pour l’Inde et obtient une couronne impériale en 1876. Agrémenté de scènes reconstituées, d’interviews d’historiens et d’extraits du journal de la souveraine, ce documentaire permet de découvrir aussi bien sa vie privée que publique. Un portrait complet de celle qui connut le plus long règne de l’histoire britannique, après celui d’Élisabeth II, et qui échappa a sept tentatives d’attentat.

"La reine Victoria entre désir et devoir" dans le "temps d'une histoire" le vendredi 28 février sur La Une à 22h40.