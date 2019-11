La protection de l'enfance et de la jeunesse au cœur de Devoir d'enquête

Laura et ses 3 jeunes frère et sœurs ont vécu l’enfer. Pendant des années, ils ont été maltraités par leurs parents dans leur chalet familial, situé à Erezée, près de Marche-En-Famenne. - © Tous droits réservés

Malika Attar et les équipes de Devoir d'enquête ont enquêté dans le secteur de l'aide à l'enfance. La première enquête revient sur le parcours de Laura, une petite fille maltraitée pendant des années avec ses frères et soeurs à Marche-en-famenne. Laura aujourd'hui jeune adulte veut savoir pourquoi on n'a rien vu, rien fait, alors que médecin de famille, directeur d'école et instituteur ont prévenu les services sociaux? On partira aussi au cœur du Tribunal de la jeunesse. On s'interrogera sur notre Justice, nos services d'aide et de protection, un fragile face à face où juge de la jeunesse et mineur en danger nous interpellent.

Aujourd’hui, 7 ans après l’éclatement de l’affaire, Laura veut savoir à tout prix pourquoi personne ne l’a sauvée plus tôt. Elle retourne sur les lieux de son enfance à la recherche de témoignages - © Tous droits réservés "Pourquoi personne n'a sauvé Laura" C’est l’histoire bouleversante de Laura, une jeune fille de 19 ans, en quête de vérité. Elle et ses 3 jeunes frère et sœurs ont vécu l’enfer. Pendant des années, ils ont été maltraités par leurs parents dans leur chalet familial, situé à Erezée, près de Marche-En-Famenne. En octobre 2012, Laura a 12 ans quand elle met fin au terrible calvaire grâce à ses révélations. Ses parents sont condamnés à 10 ans de prison. A l’époque, l’affaire avait fait grand bruit. Un avocat avait crié au scandale. Il parlait de non-assistance à personne en danger. La justice et les services sociaux savaient que la famille était à haut risque. Plusieurs personnes les avaient alertés. Et pourtant… Y-a-t-il eu faute personnelle ou dysfonctionnement grave ? Le parquet général de Liège avait promis de faire toute la lumière. Aujourd’hui, 7 ans après l’éclatement de l’affaire, Laura veut savoir à tout prix pourquoi personne ne l’a sauvée plus tôt. Elle retourne sur les lieux de son enfance à la recherche de témoignages. Elle va interpeller la justice et les services sociaux. Son retour aux sources est éprouvant et surprenant. Laura sera-t-elle suffisamment forte pour aller au bout de ses recherches ? Quelle en sera l’issue ? Tout le monde croyait l’affaire enterrée à jamais. C’était sans compter sur Laura. Un Devoir d’enquête de Martine Ernst et Axel Van Weyenbergh, mercredi 4 décembre , dès 20h20 sur La Une

" Protège-moi si tu peux ", un fragile face à face, comme celui que vivent des milliers d’enfants ou d’ados aujourd’hui sous les radars de la protection de la jeunesse. - © Tous droits réservés "Protège-moi si tu peux…" Elle, elle est juge de la jeunesse. Lui, c’est un adolescent, à quelques mois de sa majorité. Il a été pendant des années un enfant puis un jeune à secourir, il est aujourd’hui sous haute surveillance. A distance, elle et lui se livrent devant la caméra au jeu difficile du " protège-moi si tu peux ", un fragile face à face, comme celui que vivent des milliers d’enfants ou d’ados aujourd’hui sous les radars de la protection de la jeunesse. Ces jeunes-là sont en péril, ou se mettent en danger. Et quand leurs proches ou eux-mêmes n’entendent plus se calmer ou s’en sortir, c’est le passage obligé par la case Justice, avec des décisions imposées, des résistances familiales parfois, et des moments de doute, souvent, chez ceux qui protègent… Un Devoir d’enquête d'Alain Vaessen et Jean-Michel Dehon, mercredi 4 décembre sur La Une