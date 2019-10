La princesse Elisabeth a 18 ans : revoir son premier discours public

La princesse Elisabeth à 10 ans, et à 17 ans. BELGA PHOTO DIRK WAEM | BENOIT DOPPAGNE

Ce vendredi 25 octobre, la future reine des Belges fêtera son 18e anniversaire. Un événement à ne pas manquer sur la RTBF qui retransmettra en direct la cérémonie officielle donnée au Palais royal.

En attendant, nous sommes retournés dans nos archives pour retrouver les images du tout premier discours public de la princesse du Brabant. C’était le 8 septembre 2011 lors de l’inauguration de l’aile pédiatrique dans un hôpital à Gand. A l’époque, Elisabeth n’a que 10 ans et surprend tout le monde par son naturel, son aisance et surtout sa parfaite maîtrise du néerlandais.

Princesse Elisabeth, une future reine - C'est du Belge - 17/10/2019 Focus sur la jeune princesse Elisabeth, fille du roi Philippe et de la reine Mathilde. Elisabeth est la première princesse héritière du royaume de Belgique et porte le titre de duchesse du Brabant.

La princesse a en effet commencé son cursus scolaire en néerlandais au collège Saint-Jean-Berchmans à Bruxelles. Une grande nouveauté pour la royauté belge, puisque c’était la première fois qu’un futur monarque débutait ses études dans la langue néerlandophone.

Depuis septembre 2018, Elisabeth poursuit ses deux dernières années d’études secondaires aux Pays de Galles à l’Atlantic College afin de décrocher son baccalauréat international. De quoi parfaire son anglais, elle qui sait aussi s’exprimer dans la troisième langue nationale, l’allemand.

"C’est ce qu’on attend d’elle. Une reine doit parler différentes langues. Elle sera amenée à voyager, à rencontrer des chefs d’États étrangers. C’est déjà un avantage énorme pour elle." exprimait la comtesse Amélie d’Arschot, historienne et conférencière, dans le portrait de l’héritière du trône diffusé dans "C’est du Belge" à l’occasion des 14 ans de cette dernière. Un bel exemple à suivre dans un pays souvent critiqué pour ses problèmes linguistiques !

Suivez l'anniversaire de la princesse sur La Une

Le vendredi 25 octobre 2019, La Une retransmet en direct dès 10h45 la cérémonie officielle donnée au Palais royal à l’occasion des 18 ans de la Princesse Elizabeth de Belgique.

Véronique Barbier commentera ce moment à la fois officiel et festif avec ses invités en plateau et avec les deux envoyés spéciaux sur place : Danielle Welter et Sacha Daoût.

