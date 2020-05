La nouvelle émission DIY "Fais-Le !" débarque sur La Deux

Que faire de ces vieux objets qui traînent dans un coin ? Comment les customiser pour leur donner un second souffle et embellir son intérieur ? Comment se mettre en mode zéro déchet quand on n’a pas d’inspiration ? Pour le savoir, découvrez les solutions astucieuses d’ Amandine Katz dans la nouvelle émission DIY "Fais-Le !" sur La Deux tous les jours de la semaine à 14 heures.

L'émission Instagram "Fais-Le !" arrive en télé sur La Deux dès ce lundi 11 mai à 14h © RTBF / Martin Godfroid

Je suis Amandine, 29 ans et originaire de Villers-la-Ville. Je suis créatrice d’histoire graphique (en gros, graphiste). Mais ce que j’aime surtout, c’est tester de nouvelles choses, récupérer et détourner les objets. Depuis deux ans, ma spécialité, c’est la broderie. Mais avec ce nouveau projet, je vais vous proposer plein d’autres choses comme faire tes bijoux toi-même, s’améliorer en astuces zéro déchets, customiser des vêtements, inventer, se planter parfois et surtout tester tout ce que je vois sur internet et donner plein de conseils à la nouvelle communauté que je compte créer.

J’aime créer de jolies choses et je me montre telle que je suis. Avec Maurice, mon chat qui veut toujours participer à mes bricolages, je compte bien vous donner l’envie de créer des trucs de vos propres mains.