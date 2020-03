La militante environnementale Erin Brockovich est mise à l’honneur ce dimanche

Militante environnementale et présidente de Brockovich Research & Consulting, Erin s’est exprimée auprès de l’Echo :

À chaque fois qu’il y a un désastre, les gens tapent mon nom sur Google, tombent sur mon site et me contactent. Ils sont traumatisés, ne savent pas à qui faire confiance et remettent souvent cette confiance dans mes mains. Je reçois tellement de messages qu’à la fin de la journée mon cerveau explose.