“La maladroite”, un drame bouleversant sur la maltraitance infantile avec Emilie Dequenne

Isabelle Carré et Emilie Dequenne sont à l’affiche de ce téléfilm adapté du roman d’Alexandre Seurat, " La Maladroite ", lui-même inspiré de l’affaire Marina.

Marina, c’est cette petite fille décédée dans la nuit du 6 au 7 août 2009, après une vie de maltraitance infligée par Éric Sabatier et Virginie Darras, ses parents. Elle avait 8 ans.

Lors du procès en juin 2012, les deux parents ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle pour actes de torture et de barbarie.

Le couple déménageait régulièrement pour brouiller les pistes, et dissimulait les coups et les blessures exercés sur Marina par des mensonges, évoquant une “maladie génétique”. Et Marina les aidait.