La maison d’enfance d’Harry Potter est à louer sur Airbnb !

Lavenham, ça vous dit quelque chose ? C’est normal ! En plus d’être l’un des plus jolis villages de Grande-Bretagne avec plus de 300 biens patrimoniaux protégés, Levenham a aussi servi décor pour le village de Godric's Hollow dans les films Harry Potter. C’est donc ici que le jeune sorcier a vécu les premiers mois de sa vie, avant l’assassinat de ses parents par l’affreux " Tu-Sais-Qui ".