La mâchoire d'une jeune Néandertalienne à Andenne !

Centre archéologique de la grotte Scladina - Les Ambassadeurs à Andenne (2/27) - 21/01/2019 Située à deux pas d’Andenne, la Grotte Scladina est un site exceptionnel. C’est le seul chantier de fouille préhistorique belge accessible au public. Scladina regorge de richesses archéologiques : plus de 20.000 outils en silex et déchets de taille, des ossements d’animaux préhistoriques et même la mâchoire inférieure d’une jeune Néandertalienne ! Toute l’année le site accueille de nombreux groupes et groupes scolaires, sur réservation.