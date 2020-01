"La liste de Schindler" : 5 bonnes raisons de (re) voir ce chef-d’œuvre

Des carrières comme la sienne on en connaît très peu. Cote de popularité jamais égalée, cet Américain de 73 ans a marqué l’histoire du cinéma à jamais. Il réalise de nombreuses comédies revisitant les thèmes de l’enfance et de la famille. Il aborde aussi des sujets plus graves comme l’holocauste, l’esclavage et la seconde guerre mondiale prouvant sa sensibilité et son éclectisme. Pour ce film il a reçu l’Oscar du meilleur réalisateur en 1994.