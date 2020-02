La légendaire Sissi dans le temps d'une histoire

En cette journée de Saint-Valentin, Patrick Weber nous dévoilera qui se cache derrière le mythe de la douce et mystérieuse Sissi, impératrice d'Autriche ? Et quelle fut la vraie histoire de cette vie impériale ?

Elle fut peut-être l'impératrice la plus insolite du XIXe siècle. Elisabeth d'Autriche, connue sous le nom de Sissi par la famille Habsburg. À l'âge de 36 ans, cette grande et sombre beauté a refusé d'être photographiée afin qu'elle puisse rester à jamais une légende.

À partir de ce moment, elle est devenue un mystère. Échappant à la camisole de force de la vie royale, à l'étiquette des Habsbourg et aux obligations du plus grand empire continental d'Europe, elle entreprit un voyage pour se retrouver - un acte d'autodéfinition qui fait d'elle une idole même aujourd'hui - et pourtant elle reste une énigme. Une impératrice naviguant à des centaines de kilomètres de son trône à travers la Méditerranée, attachée au mât dans une mer agitée. Monarque d'une douzaine de nations, elle s'est construite une gigantesque maison de rêve sur l'île de Corfou - l'Achilleion, un palais pittoresque plein de références à la mythologie grecque - du nom du héros de la guerre de Troie, Achille. La découverte inattendue des agendas de son chef de cabinet permet à ce documentaire de premier ordre de jeter un nouveau regard sur la vie d'Elisabeth. Ces notes du comte Warsberg - qui était un expert de l'antiquité grecque et également son confident - peuvent résoudre les derniers secrets de l'une des personnalités les plus fascinantes et populaires de l'histoire européenne récente.

