"La femme au tableau" : quand les crimes nazis résonnent encore à notre époque !

Helen Mirren est à l'honneur ce vendredi 4 octobre à 20h55 sur La Une. Elle incarne Maria Altmann aux côtés de Ryan Reynolds dans "La femme au tableau", une histoire vraie superbement reconstituée et interprétée.

Helen Mirren et Ryan Reynolds nous racontent une histoire vraie et puissante dans "La femme au tableau". Retour sur le vol des œuvres d'art par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale en suivant le combat de Maria Altmann...

Une histoire vraie : celle d'une femme juive spoliée !

Le film retrace l'histoire véridique de Maria Altmann, une Autrichienne juive réfugiée aux États-Unis peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui, soixante-cinq ans plus tard, se bat devant les tribunaux pour récupérer auprès du gouvernement autrichien les peintures de Gustav Klimt que sa famille possédait et qui avaient été volées par les nazis puis confiées au musée du Belvédère. Elle est conseillée par un jeune avocat, Randol Schoenberg, petit-fils du compositeur Arnold Schönberg et donc lui-même descendant de juifs autrichiens.