La Cuisine de Leslie - Orangettes avec les épluchures d'orange

Et si Leslie vous proposait un chouette petit cadeau maison gourmand à mettre sous le sapin ? Une recette 0 déchet, à base d’épluchures d’orange mais terriblement régressive. Des orangettes au chocolat.

Une belle recette qui vous permettra de ne plus jeter vos épluchures d’oranges. Attention de bien les choisir bio et si possible d’un producteur que vous connaissez.

Nos producteurs locaux travaillent aussi main dans la main avec des producteurs d’autres pays.

Vous pouvez les emballer dans un petit sachet transparent pour un faire un joli cadeau "HOME MADE" à mettre sous le sapin ou pour aller souhaiter la bonne année à vos voisins.