La chanteuse Joyce Jonathan change de carrière ?

Joyce Jonathan ne s’arrête plus, elle a pris goût au cinéma. Vous pourrez la retrouver dans “Meurtres en Corrèze” aux côtés du duo de gendarmes, Carole Bianic et Arié Elmaleh.

Alors qu’elle vient de fêter ses 10 ans dans la musique et qu’elle est de plus en plus présente dans le petit écran vous pourriez penser qu’elle laisse de côté son premier amour. Et bien non, que ces fans se rassurent, la chanteuse n’arrêtera pas la musique pour autant. Il y a quelques jours elle était d’ailleurs sur scène à Saint-Agathon et elle promet de verser les bénéfices du concert à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes.