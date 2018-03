La Ch'tite famille: le Nord de Dany Boon, 10 ans plus tard

Dany Boon réalisera par la suite : Rien à déclarer, Supercondriaque, et Raid Dingue, tous les trois de gros succès au box-office. Et si le made in Dany Boon fonctionne si bien, c’est que c’est du cinéma sans prétention, à l’ancienne, sans véritable cynisme. À la manière des comédies françaises des années 60, ses films pourraient se vanter d’être dans la continuité des Grande Vadrouille, Corniaud, etc. Boon reprend souvent les mêmes formules : des personnes opposées et pas faites pour s’entendre vont devoir accomplir quelque chose ensemble et débutent alors leurs aventures. Il joue à la fois sur le choc des cultures et sur l’opposition entre les personnages.

On retrouve au casting de ce film ch’ti 2.0 les comédiens Laurence Arné, François Berléand, Line "môman" Renaud, Valérie Bonneton et Guy Lecluyse, tous les deux ch’tis d’origine. N’oublions pas Pierre Richard, lui aussi du Nord ou des Hauts-de-France, comme on dit maintenant !