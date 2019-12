Doit-on se méfier de l'industrie de la généalogie?

François Mazure propose de creuser le sujet des recherches généalogiques actuelles. En effet la généalogie fascine plus de la moitié des Nord-américains. Motivée par d’importants intérêts religieux, par les grosses industries et les progrès technologiques, la recherche généalogique est peut-être la plus grande entreprise de recherches historiques jamais réalisée et l’une des plus grandes moissons de données sur les personnes jamais récoltée.

Tourné au Canada, aux USA, au Royaume-Uni et en Islande, cet essai-documentaire analyse les enjeux individuels et industriels de la généalogie.

Il pose la question : est-ce que la circulation de nos données biologiques dans le grand brassage international des données, ainsi que le cumul des données d’état-civil des vivants et des morts doivent nous inquiéter?

"Ancêtres INC. : affaires de famille, affaires d'argent" un documentaire de Julia Creet à voir dans Doc shot le jeudi 05 décembre dès 22h30 sur La Une