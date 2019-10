L’incroyable histoire derrière le film d’horreur “Le projet Blair Witch”

Plus

Tourné avec des bouts de ficelle, des caméras vidéo et des acteurs inconnus, "Le projet Blair Witch" a apporté un nouveau souffle au film d’horreur ! Il sera diffusé sur la Deux ce vendredi 1er novembre à 22h50.

Bien que l’on n’y voie ni effets spéciaux, ni monstre, ni mare de sang, “Le projet de Blair Witch” est devenu un succès commercial et a révolutionné le genre du film d’horreur.

Le film, présenté comme un enregistrement vidéo aux images tremblotantes et réalisé avec un tout petit budget de 60.000 dollars, a rapporté 248 millions dans le monde entier par la seule magie du bouche-à-oreille et du marketing en ligne.

Des conditions de tournages très particulières

Comme ils l’expliquent dans cet article VICE, les acteurs du film n’ont reçu que très peu d’informations sur le tournage. Ils savaient juste qu’ils disposeraient de deux caméras et d’un GPS, que ça durerait 8 jours, et qu’ils seraient en pleine forêt. Autour d’eux, l’équipe du film élabore des mises en scène, fait des bruitages et leur donne, au compte-gouttes, des petites instructions pour leur faciliter la tâche. Le reste n’est qu’improvisation.

On a cru qu’ils étaient morts

Les réalisateurs voulant faire croire à un vrai documentaire, ils ont décidé de cacher les acteurs durant quelques semaines pour la promo du film. Et ça a marché ! Encore aujourd’hui, beaucoup de gens pensent toujours que “Le projet Blair Witch” est une histoire vraie ! L’entourage des acteurs a même longtemps reçu des messages de condoléances…

Ok, mais ça raconte quoi “Le projet Blair Witch” ?

Le projet Blair Witch + Le vaisseau fantôme - Bande-annonce - 28/10/2019

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore “Le projet de Blair Witch”, voici le pitch :

Le 21 octobre 1994, trois jeunes cinéastes disparaissent en randonnée dans la forêt de Black Hills au cours d’un reportage sur la sorcellerie intitulé "Blair Witch". Un an plus tard, on a retrouvé le film de leur enquête. "Le projet Blair Witch" constitue leur testament.

► Frissonnez d’horreur ce vendredi 1er novembre avec “Le projet de Blair Witch”, dès 22h50 sur la Deux ! La soirée continue ensuite avec “Le vaisseau de l’angoisse” à 00h20.