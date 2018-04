"L'homme qui ne voulait pas être coupable" et "Thérapie mortelle"

David Giner et Muriel Slachmuylders, la victime - © Tous droits réservés

David Giner a-t-il été condamné à tort ? L’homme a été jugé, il y a un an, pour l’assassinat, deux ans plus tôt à Bastogne, d’une dame qu’il connaissait vaguement.

Pour cet assassinat sordide, David Giner, 27 ans au moment des faits, a écopé de vingt ans de prison. Depuis il continue à clamer son innocence. Il affirme qu’il n’a pas bénéficié d’une Justice équitable. Il a été jugé par un tribunal correctionnel et pas par un jury d’Assises, comme 130 autres accusés en 2016 et 2017, parce qu’une nouvelle loi le permettait. Son sort a été scellé en deux journées par des juges professionnels. Alors qu’en assises, 12 citoyens se seraient penché sur son histoire durant deux ou trois semaines.

Cette loi qui l’autorisait a été déclarée anticonstitutionnelle en décembre dernier et les procès en Assises ont repris. Mais pour tous ceux qui ont été jugés ces deux années-là, c’est trop tard ! On ne reviendra pas en arrière…Pourtant quelques observateurs ont aujourd’hui encore des doutes sur sa culpabilité…Alain Vaessen et Charlotte Collin ont refait l’enquête de Bastogne.

