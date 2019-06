L'été sera belge sur la RTBF !

"Grillmasters", c’est le programme qui sent bon l’été ! Le concept est simple, 30 duos qui s’affrontent pour devenir les meilleurs cuisiniers du barbecue, soit prouver qu'ils sont les "maîtres du feu".

La compétition à la sauce 100% belge a déjà fait ses preuves en Flandres et prend désormais ses quartiers en Wallonie. De l'abbaye de La Ramée, lieu de référence de l’émission, aux provinces namuroise, liégeoise et luxembourgeoise, les candidats, au profil parfois atypique, nous montrerons ce qu'est un barbecue bien fait ! Découverte de la région et du terroir wallon assurée.

Mardi 28 mai, vous avez peut-être déjà fait connaissance avec nos candidats lors de la première émission. Ce n’est pas encore le cas ? Rendez-vous sans tarder sur RTBF Auvio pour revoir l'épisode 1, et pour la suite c’est chaque mardi à 20h20 sur La Une.