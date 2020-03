"L’égalité ce n’est pas quelque chose de naturel" : rencontre avec Safia Kessas dans le cadre de la journée des droits des femmes

Safia Kessas. Je trouve que c’est un espace où l’on a un public très engagé, qui partage beaucoup et discute beaucoup. On se rend compte que ces questions-là sont dans les priorités des questionnements sur les réseaux sociaux. Je crois que le fait d’avoir un contenu qui soit vraiment dédié à l’égalité et la diversité influence les autres médias, ce qui montre qu’on avait raison de le faire. Comme on est assez pointu sur ces sujets-là, on se rend compte qu’on a une expertise. On est content de pouvoir la partager. On a quelques sujets qui ont été viraux, on voit qu’on a un impact et qu’on amène quelque chose de nouveau.

La mission du projet “Les Grenades” est donc remplie ?