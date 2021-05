L’Echappée belge du Beau vélo de RAVeL vous emmène sillonner la France

C’est à vélo que nous visiterons la France avec la complicité de personnalités belges qui y vivent très régulièrement et sont connues des deux côtés de la frontière. Déborah François , Cécile Djunga et Bernard Yerlès participeront chacun à leur tour aux trois premiers épisodes de cette nouvelle aventure.

Adrien Joveneau vous propose un nouveau magazine composé de 5 numéros. Ceux-ci seront diffusés entre juin et septembre 2021 le samedi vers 13h30 sur La Une . Chaque émission de 26 minutes vous emmènera à la découverte du patrimoine culturel, touristique, gastronomique et naturel d’une région française .

Dans ce premier épisode à découvrir le samedi 5 juin à 15h10 sur La Une , Déborah François et Adrien Joveneau découvrent le Centre-Val de Loire à vélo. Sur leur parcours, s’ouvrent les grilles de quelques-uns des plus beaux châteaux de la région. Gastronomie et spécificités locales sont également au rendez-vous.

Cécile Djunga et Adrien Joveneau parcourent la région Rhône-Alpes à vélo. A cette occasion, nous découvrons une partie de la ViaRhôna , un itinéraire cyclable s’étendant sur 800 km . En pleine nature, le duo nous promet un séjour dépaysant. Un second épisode à suivre le 12 juin à 13h40 sur La Une .

Le samedi 19 juin dès 15h05 sur La Une, Bernard Yerlès et Adrien Joveneau vous proposent de les suivre pour ce voyage à vélo entre terre et mer. Le temps d’un week-end, nous découvrons les plus beaux lieux et les attraits touristiques de cette région.

Deux autres épisodes avec des nouveaux invités seront diffusés le 28 août et le 04 septembre 2021.