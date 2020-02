L’adieu… le poids d’un pieux mensonge

L'adieu - The Farewell - 14/01/2020 Lorsque Billi (Awkwafina) et sa famille apprennent que leur grand-mère adorée souffre d’un cancer du poumon en phase terminale, ils décident de lui cacher la vérité et organisent un mariage improvisé en Chine, son pays natal. Mettant de côté ses principes, Billi accepte de faire le voyage et se heurte à la vie qu’elle a été contrainte de délaisser à l’âge de 6 ans, au caractère obstiné de sa grand-mère et au pouvoir des sentiments non exprimés. Lulu Wang, scénariste et réalisatrice, rend un dernier hommage chaleureux et empli d’amour dans ce remarquable portrait de famille basé sur un mensonge. D’excellents acteurs composent une famille attendrissante et vivent chacun à leur manière les derniers instants d’un proche.