L’actrice Sara Mortensen (Plus belle la vie), dans le nouveau téléfilm "Les mystères de l’école de gendarmerie"

Ce téléfilm policier dont le tournage se déroule en ce moment jusqu’au 17 février 2021 vient de tourner un nouvel épisode " Les mystères de l’école de gendarmerie ". L’on retrouve le capitaine de police joué par l’actrice Sara Mortensen (également connue pour son rôle dans Plus belle la vie où elle y interprète le personnage de Coralie) et son acolyte et amant, le capitaine de gendarmerie interprété par Olivier Sitruck.

Dans ce nouvel épisode, le couple part faire une petite escapade qui va très vite être écourtée par le meurtre d’une institutrice. Celle-ci est retrouvée pendue dans l’école de gendarmerie.

Retrouvez Les mystères de l’école de gendarmerie sur La Une, dimanche 12 septembre à 20h50.