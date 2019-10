Kody sacré Maître des cérémonies des Magritte du cinéma !

Notre Kody national aura l’immense honneur de présenter la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma 2020 ! Une édition un peu spéciale, puisqu’on y fêtera aussi les dix ans de mise en lumière du cinéma belge et de tous ceux et toutes celles qui le font briller chez nous et sur la scène internationale.

Kody avait déjà eu le privilège d’accompagner son ami Alex Vizorek l’année dernière ... et il n’avait d’ailleurs pas hésité à se déguiser en toutes sortes de personnalités - de Delphine Boël à Don Quichotte - pour le plus grand bonheur des prestigieux invités.

Mais cette fois-ci, point de perruques ni de grimages. Pour la 10e édition des Magritte du Cinéma, nous aurons droit à un Kody en costume de velours bleu nuit, nœud pap’ et grand sourire ! Car c’est lui qui a été désigné “Maître des Cérémonies” et qui mettra à l’honneur le 7e art comme personne lors de ce show glamour, plein d’audace et de panache.

Une ascension fulgurante

Entre nous, qui ne connaît pas encore Kody ? Cette année, il a multiplié ses apparitions : avec le Grand Cactus bien sûr, mais aussi avec la série web Lost in Traplanta, son portrait dans Plan Cult, ou encore la présentation de la soirée Rire ensemble.

En 2019, Kody a implosé. Il est partout.

« Votez sexy, votez Kody »

Pourtant enfant, Kody était plutôt du genre timide, toujours dans son petit coin. Ce n’est que lors de sa scolarité à l’Institut Cardinal Mercier qu’il sort de sa coquille. À 14 ans, il est élu délégué de sa classe avec un slogan qui annonce déjà son grand sens de l’humour : “Votez sexy, votez Kody !”

Avec la découverte du cours d’art et d’expression en 3e secondaire, c’est la révélation. Il veut devenir acteur ! Il se rabat finalement sur “humoriste”, après un discours qui a eu beaucoup de succès lors du mariage d’un de ses amis. En 2007, il se lance. Et la suite, vous la connaissez : King of Comedy Club, "Les enfants de chœur" sur Vivacité, le Grand Cactus… Ce qui lui permet finalement d’accéder à son rêve, le cinéma : on l’a vu dans "Le Tout Nouveau Testament" avec Benoît Poelvoorde, "Comment j’ai rencontré mon père" avec François-Xavier Demaison ou encore “Ma reum” avec Florent Peyre et Audrey Lamy.

Des projets plein la tête et des étoiles plein les yeux

En février 2020, Kody sera bien sûr sur les planches de la 10e Cérémonie des Magritte du cinéma, mais aussi à l’affiche de "Lucky" d’Olivier Van Hoofstadt (à qui l’on doit Dikkenek !) aux côtés de Michaël Youn, Florence Foresti et François Berléand. Ne croyez pas que ça s’arrête là ! On pourra également voir notre Kody national dans un "ovni tarantinesque" nommé "Music Hole", et dans "Losers Révolution" de Thomas Ancora. L’humoriste prépare également son tout nouveau spectacle "On The Rod (âg) e Again", à voir dès le 5 décembre en Belgique et en France.

Mais où s’arrêtera-t-il ?

Quoiqu'il en soit, une chose est certaine : on le retrouvera en grande forme et en grande pompe à la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma qui se déroulera au SQUARE, et qui sera diffusée le samedi 1er février en direct sur La Deux - RTBF !

