Jonathan Bradfer quitte les studios et nous emmène "Hors des sentiers battus"

Non sans émotion, Jonathan Bradfer a fait ses adieux aux studios de télévision pour se tourner vers un nouveau projet : un incroyable tour du monde en compagnie de son épouse, Pascale Sury, photographe et reporter ! D’ici quelques jours, ils partiront ensemble pendant un an à la rencontre de la population du vaste monde et à la découverte de différents modes de vie.

Mais le présentateur n’oublie pas la RTBF puisque ce voyage donnera lieu à leur retour à une émission documentaire de 8 numéros en télévision baptisé "Hors des sentiers battus". Tout au long de leur périple, on pourra déjà suivre leurs aventures via le web, sur le site info de la RTBF, sur les réseaux sociaux et également en radio sur La Prem1ère.

Tous les mardis, ils seront à l’antenne de l’émission "Tendances Prem1ère" de Véronique Thyberghien. Ils partageront avec vous leurs expériences et leurs impressions ainsi que des rencontres sonores effectuées aux quatre coins du monde. Au-delà de l’évasion, leur projet est d’abord un voyage vers l’autre et vers soi.