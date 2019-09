John Wesley, le docteur Hoover du " Prince de Bel-Air " est décédé

RIP docteur Hoover

John Wesley aka docteur Hoover dans “Le Prince de Bel-Air" est décédé ce dimanche 8 septembre des suites d’un long combat contre le cancer, à l’âge de 72 ans.

Originaire de Louisiane, John Wesley est apparu dans nombreux films, émissions de télévision et productions théâtrales. Il a interprété plus de 100 personnages tout au long de sa carrière d’acteur, aux côtés notamment de grandes personnalités comme Will Smith bien sûr, mais aussi Morgan Freeman, Clint Eastwood (" Pendez-les haut et court "), Chuck Norris (" Portés disparus 2 ") ou encore Barbara Streisand.