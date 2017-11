Joaquin Phoenix : Portrait d'un écorché vif

Acteur discret à la carrière riche en rôles iconiques, Joaquin Phoenix fait ses débuts sur grand écran dès l'âge de 12 ans, mais c'est surtout son rôle de l'Empereur Commode dans Gladiator qui le fait connaitre du grand public. Il a beaucoup tourné pour James Gray (The Yards, We Own the Night, Two Lovers) et a épaté tout le monde dans la peau du légendaire chanteur de country Johnny Cash en 2005 dans Walk the Line. S'il a été récompensé cette année à Cannes du prix d’interprétation masculine, Joaquin Phoenix n'en est pas à sa première distinction. Primé à Venise pour sa performance dans The Master, il a également été plusieurs fois nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Bref, quelque soit le film ou le rôle qu'il interprète, Joaquin Phoenix est toujours excellent.

L'artiste est un écorché vif qui transcende et sublime tous ses rôles au cinéma et actuellement l’un des acteurs les plus fascinants et les plus mystérieux du cinéma américain. D’où lui vient cette mélancolie énigmatique ? Comment a-t’il construit une carrière si riche sans faire de compromis ? Et quelle est l’origine de cette petite cicatrice au-dessus de la bouche ? Tellement Ciné revient sur le parcours atypique et singulier de cet acteur inclassable et ténébreux qui s'investit toujours avec force dans ses rôles.