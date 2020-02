« #JeSuisLà »… Lost in translation

Installé au Pays Basque Stéphane est chef cuisinier et s’occupe désormais du restaurant que lui a laissé son père. Divorcé, il a gardé de bonnes relations avec son ex-femme. La bonne entente règne aussi avec ses deux garçons, aujourd’hui adultes, qui de temps en temps lui refilent un coup de main au restaurant.

Comme on dit, Stéphane a tout pour être heureux… ou presque, quand une envie d’ailleurs, de rompre avec cette vie si tranquille et de voir son cœur battre plus fort se font de plus en plus pressantes.

Ces envies, elles sont nées au fil des échanges longue distance qu’il entretient sur Instagram avec Soo, une jeune Sud-Coréenne de 35 ans.

Des envies qui un matin sans crier gare vont pousser Stéphane à prendre un avion pour Séoul, là où vit Soo…