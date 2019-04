Jean-Pierre Marielle : depuis ses années lycée, il lit Tchekhov, il joue Tchekhov !

Lors de son passage dans le taxi, Jean-Pierre Marielle tournait Rondo, un film d’Olivier Van Malderghem. " Un vrai bonheur de travailler avec lui ", confiait le comédien. Il le décrit comme un homme sensible, intelligent, brillant, et qui le laisse s’exprimer. Il aime sa manière de ne pas trop le diriger, mais de lui faire comprendre subtilement ce qu’il attendait d’une scène.

" Quand il vous dit " on en refait une ", vous savez pourquoi quelque part. Vous sentez pourquoi on en refait une et ça, c’est du talent. Parce qu’il est évident que quand vous faites une prise et qu’un metteur en scène vous dit tout à coup ce qu’il faut faire, vous faites ce qu’il vous demande. Vous, vous disparaissez, vous ne pouvez plus vraiment vous exprimer. "