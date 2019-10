Jean-Paul Rouve : “Annie Cordy est très pudique”

Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi, Jean-Paul Rouve, Chantal Lauby ★ Rejoins-nous sur Facebook►http://fb.com/EteignezVosPortables ★ Abonne-toi ➨ http://bit.ly/Filmsactu ★ Les Films à ne Pas Rater ? Ils sont ICI ➨ http://bit.ly/Top-Films Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… LES SOUVENIRS Bande Annonce Un film réalisé par Jean-Paul Rouve Date de sortie au cinéma en France : 14 janvier 2015 LES SOUVENIRS Bande Annonce © 2014 - UGC Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST du moment ainsi que le trailer officiel, extrait vidéo ou scène des films français et internationaux à l'affiche. Filmsactu : un point complet sur l'actu cinéma, DVD & Blu-Ray ! ✓ Rejoins-nous sur le site http://cinema.jeuxactu.com/bande-annonce.htm

Pour votre séance VIP de ce lundi 21 octobre sur la Une, Jean-Paul Rouve sera devant et derrière la caméra pour "Les Souvenirs", une adaptation du roman de David Foenkinos.

Annie Cordy, sans artifices

2 images CINÉART

Dans “Les souvenirs”, Jean-Paul Rouve attribue à la chanteuse un rôle magnifique : celle de Madeleine Esnart, une grand-mère "rebelle dans l’âme" qui s’échappe de sa maison de retraite.

“Tout le monde peut retrouver sa grand-mère dans le personnage de Madeleine. J’ai toujours vu ça en Annie, derrière la chanteuse qui nous fait rire. Je voyais dans ses yeux beaucoup de choses, beaucoup de profondeur. Et j’avais envie de montrer cette partie cachée d’elle-même, parce qu’elle est très pudique. Mais je suis content qu’elle m’ait laissé montrer sa face cachée ; elle aurait pu cacher tout cela mais elle m’a fait confiance.

Je lui ai demandé de jouer sans maquillage, sans artifices, et de ne rien faire. Je lui ai dit, tu ne fais rien. Et puis j’ai travaillé des moments vérité, avec des albums de photos de son enfance, et je la faisais parler. On a essayé de faire ressortir des choses profondes. Ce qu’elle voulait bien me donner…”

Une comédie intergénérationnelle

2 images CINEART

Emouvant, drôle et bienveillant, le film ressemble à son réalisateur, et l’ambiance rappelle celle de "Quand je serai petit" :

“Je me suis senti très bien pour faire ce film, l’ambiance était très sereine, mais par rapport à "Quand je serai petit", je voulais plus de comédie et de légèreté […] j’essaie de parler de ce qui m’intéresse, des êtres humains, des rapports entre les gens, de la vie en fait.”

Et cerise sur le gâteau : le casting provient quasiment presque entièrement de la comédie. Il y a Chantal Lauby avec Les Nuls, Jean-Paul Rouve avec Les Robins des Bois, Michel Blanc avec Le Splendid et bien sûr, Annie Cordy.

Julien Doré à la B.O

Pour couronner le tout, c’est Julien Doré qui assure la bande originale de “Les Souvenirs” ! Notamment avec une réinterprétation de "Que reste-t-il de nos amours ?" de Charles Trénet !

► Évadez-vous dans “Les souvenirs” avec Annie Cordy, Jean-Paul Rouve, et Michel Blanc dès 20h25 ce lundi 21 octobre sur la Une, avant de poursuivre avec “Un homme et son chien”, à 22h10. Vous y retrouverez une pléiade d’acteurs comme Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Pierre Mondy, Jean-Pierre Marielle, José Garcia, et bien d’autres !