Jean-Marc Généreux et Lio dans la suite du film “Stars 80”

Au niveau actualité, la chanteuse se verra remettre un prix d’honneur aux prochains Décibels Music Award pour ses 40 ans de carrière. Et oui, le tube “Banana Split” a déjà fait un bon bout de chemin et les paroles à double sens sont restées dans les mémoires. À l’occasion de cet anniversaire et de cette récompense, Lio se produira sur la scène des DMA lors d’un medley des plus grands tubes en compagnie d’autres artistes.