Jean Dujardin se met à nu dans un superbe documentaire

La soirée débutera avec le touchant documentaire “ Jean Dujardin, the artist ” qui dévoile un pan de son l’intimité.

Après plus de 20 ans de carrière , Jean Dujardin accepte de se mettre à nu et raconte son parcours hors-norme . De ses débuts sur les planches des cafés théâtres en passant par la télé jusqu’à sa consécration avec le film “The Artist”, cet ancien timide n’aurait jamais imaginé devenir le premier acteur français oscarisé .

Ses frères et ses amis d’enfance, ses partenaires et réalisateurs se succèdent pour nous brosser un portrait tout en finesse de cet homme aussi séduisant qu’irrésistiblement drôle. Belmondo et Lelouch diront de lui : “une très longue carrière s’ouvre à lui”.