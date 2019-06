Je suis belge (une fois), le nouveau magazine de tous les Belges

Quel est le point commun entre un collectionneur de bétonnières grandeur nature, un sauveteur de furets, ou un recordman de vélo statique ? Ils sont tous Belges.

Je suis belge (une fois), c’est une plongé dans la Belgitude à travers des portraits positifs de Belges. Une émission qui rassemble et montre nos compatriotes tels qu’ils sont, dans leur diversité et leurs points communs, leurs particularités, leur culture, leur gastronomie, leur façon de vivre, leurs bonheurs et leurs problèmes, leurs peurs et leurs espoirs, leurs coups de gueule et leurs coups de coeur, leur façon de jouer le compromis…

Je suis belge (une fois), une émission qui donne la patate… et la frite aussi.

Retrouvez, Je suis belge (une fois), tous les jours de la semaine du 30 juin au 5 juillet (sauf le jeudi) juste après le JT sur la Une et sur Auvio. Pendant 26 minutes vous découvrirez ce qui fait la Belgique, nos particularismes, ce qui nous caractérisent.

Je suis belge (une fois) vous propose aussi des contenus exclusifs pour le web et les réseaux sociaux. Dans " La love story ", des couples nous racontent leur histoire d’amour. Vous saurez tout de l’art d’aimer à la belge ! Avec " Super Manu ", notre influenceur quinqua, vous découvrirez les meilleurs trucs et astuces à la belge pour tous les petits tracas du quotidien.